Gears Tactics arriverà al lancio di Xbox Series X/S

Gears Tactics debutterà il 10 novembre

Microsoft ha confermato ufficialmente che ad accompagnare il lancio di Xbox Series X e Series S ci sarà anche Gears Tactics, che sempre dal 10 novembre sarà disponibile anche su Xbox One e Xbox One X.

La versione Windows 10 è stata già rilasciata lo scorso 28 aprile.

Come tutti gli altri titoli first party appartenenti alla famiglia dei Microsoft Studios, Gears Tactics sarà disponibile dal lancio sul servizio Xbox Game Pass.

La versione Xbox Series X supporterà il 4K Ultra HD e 60 fotogrammi al secondo. E’ probabile che su Series S il gioco si spingerà fino ai 1440p, mantenendo i 60 fotogrammi al secondo e l’upscaling in 4K.

La descrizione del gioco:

Gears Tactics è il gioco a ritmi serrati di strategia a turni ambientato 12 anni prima del Gears of War originale. Le città sul pianeta Sera stanno iniziando a cadere vittime delle mostruosità che emergono dal sottosuolo: l’Orda di locuste. Gioca nei panni di Gabe Diaz, reclutando, addestrando e comandando le tue squadre nella missione disperata che ha l’obiettivo di cacciare ed eliminare l’inarrestabile e potente capo delle locuste: Ukkon, il mostruoso genio che crea terribili mostri. Sfida la sorte e lotta per la tua sopravvivenza, raggira il tuo nemico in combattimenti a turni tattici e brutali. Scopri la coinvolgente esperienza di una delle saghe di videogiochi più acclamate di tutti i tempi in un modo completamente nuovo.

Storia coinvolgente e basata sui personaggi: gioca nei panni del ribelle soldato Gabe Diaz, salvando e costruendo le tue truppe durante un viaggio di comando, sopravvivenza e sacrificio..

gioca nei panni del ribelle soldato Gabe Diaz, salvando e costruendo le tue truppe durante un viaggio di comando, sopravvivenza e sacrificio.. Squadra ed equipaggiamento personalizzabili: prepara le tue truppe per affrontare nemici ardui, potenziando le loro abilità e dando loro in dotazione gli oggetti raccolti durante missioni molto impegnative.

prepara le tue truppe per affrontare nemici ardui, potenziando le loro abilità e dando loro in dotazione gli oggetti raccolti durante missioni molto impegnative. Gameplay aggressivo: comanda la tua squadra in combattimenti frenetici a turni e assicurati che sopravviva agli intensi scontri viscerali contro uno sciame di nemici inarrestabili.

comanda la tua squadra in combattimenti frenetici a turni e assicurati che sopravviva agli intensi scontri viscerali contro uno sciame di nemici inarrestabili. Incredibili battaglie contro i boss:[\b] sconfiggi giganteschi mostri letali che metteranno alla prova le tue strategie e cambieranno del tutto le sorti della battaglia.[/list] È necessario un profilo Xbox. Accedi con il tuo profilo già esistente o creane uno gratuitamente.