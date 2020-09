Aperti i preordini di Little Nightmares II

Annunci

Aprono oggi i preordini di Little Nightmares

Bandai Namco Entertainment ha ufficializzato da oggi l’apertura dei preordini di Little Nightmares II.

A partire da oggi gli utenti avranno la possibilità di prenotare la Day One Edition per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch o la TV Edition per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Chi prenota la Day One Edition riceverà la Mokujin Mask, ispirata dal famoso personaggio di TEKKEN, per Mono. I pre-order digitali saranno disponibili in seguito.

La Day One Edition del gioco darà accesso alla “Stanza Segreta dei Nomini”, un DLC esclusivo per Little Nightmares II, e alla mini-colonna sonora composta Tobias Lilja.

La TV Edition, oltre alla “Stanza Segreta dei Nomini” e alla Mokujin Mask, avrà anche la colonna sonora completa, un diorama esclusivo di Mono & Six, un artbook, la steelbook e degli adesivi.

Ricordiamo che Little Nightmares II sarà disponibile dall’11 febbraio 2021 per Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital, e nel corso del 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X con un aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni per PlayStation 4 o Xbox One.