Ubisoft Forward: dal remake di Prince of Persia a Riders Republic, tutte le novità!

Annunci

Ecco le novità dell’ultimo Ubisoft Forward

Si è tenuto questa sera il secondo appuntamento con Ubisoft Forward, l’evento digitale organizzato dal publisher francese per presentare le ultime novità sulle produzioni attualmente in sviluppo o già disponibili sul mercato.

Ecco le novità nel dettaglio:

Immortals: Fenyx Rising

Descritto come un action adventure open world, Immortals: Fenyx Rising porta la firma degli autori di Assassin’s Creed: Odyssey. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy ispirato alla cultura greca, con il protagonista dotato di alcuni doni degli Dei che gli permetteranno di fronteggiare le mitologiche creature dell’epica Greca.

Sulla falsariga del recente The Legend of Zelda: Breath of The Wild, il gioco propone un vasto open world da esplorare, caratterizzato da puzzle, armi leggendarie e tanto altro.

Immortals: Fenyx Rising sarà disponibile dal 3 dicembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One. Xbox Series X/S, PC, Stadia e Nintendo Switch.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

Ubisoft ha ufficialmente svelato l’esistenza, già rumoreggiata da tempo, del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, basato sul gioco originale lanciato nel 2003 dal publisher francese.

Si tratta di un remake che contestualizza in chiave moderna un grande classico degli action adventure, con un comparto grafico rinnovato e un nuovo sistema di controllo aggiornato.

Il gioco arriverà il 21 gennaio 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition è una versione estesa e definitiva del picchiaduro a scorrimento bidimensionale basato sull’omonimo fumetto americano.

Questa riedizione sarà disponibile a fine anno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Aiden Pearce si unisce a Watch Dogs: Legion

Ubisoft ha annunciato alcune novità relative a Watch Dogs: Legion, in arrivo il 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.

Nello specifico è stata annunciata una collaborazione con il cantante Stormzy, il quale sarà al centro di una missione speciale nella quale il giocatore dovrà aiutarlo ad assicurarsi la trasmissione di un brano del suo ultimo album musicale.

La seconda novità, ben più interessante, riguarda uno dei contenuti del Season Pass: una nuova storia che segnerà il ritorno in scena del protagonista del primo capitolo della serie, Aiden Pearce.

Rainbow Six Siege arriva su next gen

Dopo aver già accennato alla possibilità di portare Rainbow Six Siege sulle future console, Ubisoft ha adesso confermato in maniera ufficiale che il suo apprezzato shooter tattico debutterà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso del 2020.

I possessori delle attuali versioni potranno effettuare l’upgrade in maniera semplice e gratuita scaricando una patch di compatibilità sulle nuove console. Tra le novità ci sarà il supporto alla risoluzione 4K e i 120 fotogrammi al secondo.

i giocatori manterranno la progressione durante il passaggio e potranno inoltre giocare in cross-platform anche con le versioni precedenti.

Riders Republic

Riders Republic è un nuovo gioco multiplayer massivo dal sapore decisamente atipico, che coniuga una serie di sport estremi decisamente diversi tra loro, ma “unificati” all’interno di una colossale mappa ricca di attività.

Il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Coloro che acquisteranno le versioni SP4 e Xbox One riceveranno automaticamente l’upgrade gratuito alle versioni next gen.