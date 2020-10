Rainbow Six Siege arriverà su Xbox Game Pass

Annunci

Rainbow Six Siege debutterà nell’Xbox Game Pass questo mese

Il catalogo di Xbox Game Pass continua ad arricchirsi in vista del lancio di Xbox Series X|S, questa volta con un nuovo pezzo da novanta che corrisponde a Rainbow Six Siege.

Lo sparatutto tattico competitivo di Ubisoft sarà disponibile in catalogo dal 22 ottobre 2020 per il GamePass disponibile su console, oppure su XCloud via Android.

Ricordiamo che Ubisoft ha annunciatoanche l’arrivo di un grosso upgrade per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series del gioco, sfruttando i miglioramenti prestazionali garantiti dalle nuove console.

