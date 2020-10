Microsoft porterà Xbox All Access in Italia grazie a Gamestop?

Annunci

Microsoft porterà Xbox All Access in Italia?

La situazione economica di Gamestop non è propriamente delle migliori, ma a quanto pare il colosso americano potrebbe avere qualche asso nella manica.

Microsoft, azienda che in questo periodo sta facendo molto parlare di sé dopo la grande acquisizione di Zenimax, ha infatti annunciato di aver stretto un nuovo accordo commerciale con Gamestop che si tradurrà nellafornitura di servizi online e strumentazioni specifiche all’azienda.

L’interesse in questo caso ha finiti commerciali e di impresa e permetterà a Gamestop di aggiornare i propri database e il cloud sfruttando l’infrastruttura fornita da Microsoft.

Nel comunicato stampa di Microsoft si cita però l’impegno di Gamestop di fornire, come opzione di vendita su Xbox Series X e Series S, la possibilità di acquistare le due console via Xbox All Access.

Questa opzione di acquisto permetterà agli utenti di avere Xbox Series X al costo di 35 dollari al mese, oppure a 25 dollari nel caso di Series S, per la durata di 24 mesi. Nella quota mensile è inoltre inclusa una sottoscrizione al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

L’Italia era tra i paesi esclusi dall’iniziativa Xbox All Access, ma adesso questa partnership potrebbe aprire a nuovi scenari che potrebbero accontentare i videogiocatori italiani.

Fonte