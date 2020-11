Star Wars: Jedi Fallen Order arriverà su Xbox Game Pass a novembre?

Annunci

Alcuni indizi puntano al rilascio di Star Wars: Jedi Fallen Order su Xbox Game Pass

Star Wars: Jedi Fallen Order è in arrivo su Xbox Game Pass? E’ difficile dirlo con certezza, ma il calendario degli eventi annunciato proprio dalla pagina Twitter del Game Pass, potrebbe effettivamente suggerire l’arrivo del gioco nel catalogo.

Il 10 novembre EA Play esordirà su Game Pass, incluso nell’abbonamento senza costi aggiuntivi. In concomitanza all’arrivo del servizio saranno svelati anche cinque nuovi giochi in arrivo nel catalogo, a cui seguirà l’appuntamento per il 19 novembre con un nuovo evento denominato “Use The Force”.

Il titolo dell’evento strizza chiaramente l’occhio a Star Wars e l’utilizzo di un termine “Force” (la Forza), potrebbe proprio suggerire l’arrivo di Jedi Fallen Order su Xbox Game Pass, a quasi 1 anno esatto dalla sua uscita.

Intanto il 5 novembre saranno comunicati ufficialmente i prossimi titoli che si uniranno al catalogo di Xbox Game Pass nel mese di novembre, quindi non manca molto.

One week + one day = EA Play pic.twitter.com/92CbA78fhu — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 2, 2020

Vi terremo aggiornati in caso di novità!