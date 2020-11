Spider-Man: i salvataggi PS4 saranno compatibili con la versione PS5, tre skin aggiuntive nel nuovo update

Insomniac ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un massiccio update per la versione PlayStation 4 di Spider-Man che introdurrà tre skin aggiuntive e l’opzione per trasferire i salvataggi alla versione Remastered del gioco su PlayStation 5.

Come noto infatti, inizialmente non erano previsti dei piani per il trasferimento dei salvataggi tra le due versioni del gioco, tuttavia la pressione degli utenti ha spinto lo sviluppatore ad integrare un sistema di compatibilità dei salvataggi da PS4 a PS5.

L’aggiornamento dovrebbe arrivare durante il Giorno del Ringraziamento, quindi il 26 novembre e per gli utenti della versione PlayStation 4 saranno disponibili anche tre skin aggiuntive realizzate per Spider-Man: Remastered su PlayStation 5.

Spider-Man: Remastered sarà disponibile dal 12 novembre nella Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales.

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020