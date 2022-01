Annunciata la Hitman Trilogy: dal 20 gennaio su Xbox Game Pass

Annunci

In arrivo la trilogia completa di Hitman su console, PC e Xbox Game Pass

IO Interactive ha annunciato oggi il secondo anno di contenuti per Hitman III.

Inoltre, lo sviluppatore ha annunciato che rilascerà la raccolta Hitman Trilogy in digitale per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store il 20 gennaio. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass per Console e PC.

Elusive Target Arcade – Una nuovissima modalità di gioco che porta il concetto Elusive Target a un livello superiore, confonde la formula e introduce nuove sfide e ricompense sbloccabili.

Modalità Freelancer – In arrivo nella primavera del 2022, Freelancer è un nuovo modo di giocare a Hitman III che introduce elementi roguelike, pianificazione strategica e un rifugio personalizzabile.

Hitman III VR su PC – Hitman VR arriva su PC il 20 gennaio e l'intera trilogia di World of Assassination è completamente supportata.

Hitman Trilogy Collection – La Hitman Trilogy sarà disponibile digitalmente come pacchetto singolo il 20 gennaio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Steam, Xbox Game Pass, PC Game Pass e Game Pass Ultimate.

Nuova tecnologia su PC – Più avanti nel 2022, i miglioramenti all'impressionante tecnologia di Hitman III includeranno il Ray Tracing, che creerà ombre, riflessi e mappe migliori. IO Interactive implementerà anche VRS (Variable Rate Shading) per aumentare le prestazioni del PC e, in collaborazione con Intel, IO Interactive sarà uno dei primi studi di sviluppo al mondo a implementare la tecnologia XeSS.

Hitman III su Steam – Come evidenziato sopra, Hitman III arriva su Steam in concomitanza con l'inizio dell'anno 2 e avrà il pieno supporto per PC VR sin dal primo giorno. Inoltre, tutti i miglioramenti tecnici menzionati in precedenza, come Ray Tracing, XeSS e Variable Rate Shading, quando saranno disponibili.