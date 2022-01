Ubisoft+ arriva su Xbox, Rainbow Six Extraction al day one su Game Pass

Annunci

Il servizio Ubisoft+ arriva sulle console Xbox

Lo sparatutto tattico cooperativo in prima persona Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction sarà disponibile tramite Xbox Game Pass per Console, Cloud e PC al day one.

Ubisoft ha anche annunciato che porterà il suo servizio di abbonamento Ubisoft+ sulle piattaforme Xbox in futuro. Lanciato originariamente per PC, il servizio consente l’accesso a più di 100 titoli Ubisoft a un unico costo mensile, inclusi giochi e contenuti scaricabili disponibili il giorno del lancio, e premi mensili inclusi cosmetici, booster, oggetti di gioco e altro ancora. Questo sarà un abbonamento separato e non incluso come parte di Xbox Game Pass.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal 20 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC via Epic Games Store e Ubisoft Store, Stadia, e Luna.

Fonte: Gematsu