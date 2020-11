Devil May Cry V: Special Edition è disponibile da oggi su Series X, il trailer di lancio

Annunci

Devil May Cry V: Special Edition debutta oggi sulla next gen di Microsoft

Xbox Series X arriva oggi nei negozi e con essa fa il suo debutto anche Devil May Cry V: Special Edition, riedizione del gioco originale di CAPCOM aggiornato per sfruttare le potenzialità della next gen.

Questa versione del gioco permetterà agli utenti di rigiocare la campagna nei panni di Vergil, a cui si aggiunge l’inedita Turbo Mode, la Legendary Dark Knight Mode, 3D Audio, Ray Tracing, tempi di caricamento ridotti e frame rate fino a 120 fps.

L’edizione fisica di Devil May Cry V: Special Edition sarà disponibile dal 1° dicembre su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Vergil sarà disponibile come DLC per Devil May Cry 5 su PC, Xbox One e PS4 il 15 dicembre. Su PlayStation 5 il titolo arriverà al lancio, previsto per il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti, e il 19 novembre in Europa.

La descrizione del gioco dal Microsoft Store:

DEVIL MAY CRY È TORNATO, BABY! Il re dei giochi d’azione raggiunge nuove vette di stile con l’edizione definitiva di un classico del genere. Novità:

– Nuovo personaggio selezionabile: il fratello e arcirivale di Dante, Vergil.

– Modalità Mitico Cavaliere Oscuro: un’avvincente modalità orda con ondate incessanti di nemici.

– Modalità Turbo: azione accelerata del 20% per battaglie ancora più frenetiche.

– Ray tracing: questa tecnologia grafica di ultima generazione trasforma l’estetica fotorealistica di DMC5 in uno spettacolo visivo senza precedenti.

– Modalità a frame rate elevato: combatti al massimo della fluidità. Le nuove funzionalità di questa edizione sfruttano la potenza di Xbox Series X per rendere Devil May Cry sempre più folle, stiloso e irresistibile!