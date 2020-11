Xbox Game Pass: Halo 4 arriverà su PC la prossima settimana

Annunci

Halo 4 arriverà su PC la prossima settimana

Microsoft ha annunciato ufficialmente che dal 17 novembre Halo 4 sarà disponibile su PC per i possessori della Halo: The Master Chief Collection.

Inoltre, sempre da quella data, il gioco sarà scaricabile gratuitamente per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass su PC. Il gioco, che per la prima volta arriva su PC, sarà completo di tutto: la campagna single player e le relative modalità multiplayer, incluse le Spartan Ops.

Vi ricordiamo inoltre che da 17 novembre sarà disponibile anche un nuovo aggiornamento per la Halo: The Master Chief Collection su Xbox Series X e Series S, che aggiornerà la risoluzione al full 4K e i 120 fotogrammi al second in multiplayer e campagna.

Descrizione di Halo 4

Master Chief torna per combattere un male antico deciso a vendicarsi e ad annientarlo. Naufragato in un mondo misterioso, costretto ad affrontare nuovi nemici e una tecnologia letale, l’universo non sarà più lo stesso. Arruolati nell’Infinity per vivere l’originale modalità multiplayer di Halo e le innovative missioni cooperative degli Spartan.

