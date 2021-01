Xbox Game Pass: 10 titoli in arrivo dal 21 gennaio

Annunci

Ben 10 nuovi titoli arriveranno su Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato ufficialmente i prossimi 10 titoli che si uniranno al catalogo di Xbox Game Pass il 21 e il 28 gennaio.

Tra gli arrivi troviamo Control nella versione PC di Xbox Game Pass e The Medium dal day one, in uscita il 28 gennaio.

21 gennaio

Control (PC)

Desperados III (Console, PC, Android)

Donut County (Console, PC, Android)

Outer Wilds (Android)

Cyber Shadow (Console, PC, Android)

Project Winter (Console, PC)

The Medium (Xbox Series X|S, PC)

28 gennaio

Yakuza 3 Remastered (Console, PC, Android)

Yakuza 4 Remastered (Console, PC, Android)

Yakuza 5 Remastered (Console, PC, Android)

Vi siete persi i titoli in uscita dal catalogo entro la fine del mese? Ecco il link con la lista!