Pillole Indie #53: The Knight Witch

The Knight Witch

Piattaforme: Nintendo Switch, PS4, Ps Vita

Developer: Super Mega Team

Publisher: Team17

Data d’uscita: 29/11/2022

Genere: Azione, Avventura

Versione testata: Nintendo Switch

The Knight Witch è ambientato in un mondo Utopico, dove dopo anni di guerra si riesce a raggiungere finalmente la pace. Da qui parte la storia creata dalla Super Mega Team, casa di sviluppo di molti altri titoli come Rise & Shine; questa ha visto la sua nascita grazie all’unione di sviluppatori veterani, creatori di titoli come: Plants vs Zombies e Moonlighter. Il gioco di cui parleremo oggi prende spunto da Metroidvania 2D, ricco di azione ed avventura.

Un gruppo di maghe riescono a sconfiggere, con l’aiuto dei vari Link che le collegavano alla popolazione che le supportava, dei golem tecnologicamente avanzati capitanati dal vecchio sovrano, appartenente alla famiglia Daigadai, del regno che si era fondato anni prima. Riuscendo nell’impresa riescono a salvare l’umanità dall’estinzione portandola poi sotto terra, in un luogo chiamato poi Dungeonidas. Passano pochi anni e conosciamo Rayne, una maga cavaliere in addestramento, interpreteremo lei durante la nostra avventura. Durante il giorno che celebra la fine della guerra però la città viene attaccata dai golem che soggiogarono il mondo, qui il nostro compito sarà quello di aiutare le Knight Witches a sbarazzarsi di quei mostri.

Scopriamo subito che possiamo muoverci liberamente per la mappa, sia in direzione verticale grazie al volo, che in orizzontale. Il sistema di mira è molto semplice: si può mirare tranquillamente con la levetta destra o usare il fuoco automatico, tuttavia quest’ultimo infliggerà danni minori. In basso a destra ci saranno le nostre carte incantesimo, che lanceremo una volta caricata abbastanza energia. Sceglieremo le carte in base ad una selezione nel menu così da usare quelle più efficaci per il nostro stile di gameplay. Ci vengono fornite varie armi a disposizioni, questo per fronteggiare i vari proiettili dei nemici, a volte sono così tanti che è praticamente impossibile schivarli. Qui The Knight Witch diventa molto frustante, anche perché una volta azzerati i nostri punti vita spowniamo nell’ultimo checkpoint attivo, il che ci costringe a tornare sui nostri passi affrontando gli stessi nemici e rischiando di perdere le nostre risorse di nuovo.

Una risorsa essenziale del il potenziamento sono i vari Link che stabiliremo. Le Knight Witches ottengono il loro potere in base al numero di persone che le sostengono. Più persone saranno aiutate da Rayne più la sua fama aumenterà ed il suo livello di conseguenza, sbloccando nuovi potenziamenti ai danni magici o ai proiettili. Sarà possibile anche fare degli annunci che daranno anche loro dei collegamenti. Oltre a questi sarà possibile acquistare dei miglioramenti momentanei.

In The Knight Witch andando dai vari scheletri presenti sulla mappa essi chiederanno dei frammenti verdi, trovabili durante il viaggio, per forgiare delle armature che si romperanno dopo aver subito un determinato numero di colpi, o del cibo che ripristinerà i nostri cuori. Sarà possibile anche trovare delle riviste che ci sbloccheranno altre armature da forgiare. Invece, un metodo per ottenere nuove carte è quello di acquistarle presso Lord Yupi o dalla fabbricante di pozioni Madame Paquita; nel caso della prima però sarà possibile farlo tramite l’utilizzo di una valuta particolare chiamata “monete Yupi”.

Un particolare punto di forza di The Knight Witch è il suo stile grafico 2D, colorato e fluido fornisce una visione eccelsa del titolo. Il comparto sonoro seguirà alla perfezione ogni zona della mappa, scontri ed effetti sonori; partiremo da musiche più tranquille a quelle più avvincenti facendosi ascoltare volentieri anche più volte. La localizzazione presenta l’italiano, il che capacita di capire i dialoghi che verranno mostrati in schermata.

In Sintesi The Knight Witch è un action che terrà gli occhi degli amanti del genere fissi sullo schermo. Con i suoi colori sgargianti e la sua storia intraprendente renderà le nostre ore di svago un vero piacere. Meccaniche semplici ma allo stesso momento da usare nel momento giusto per rendere l’esperienza la migliore di sempre, con un’esplorazione completa sbloccheremo tutto ciò che c’è bisogno. Voto: 8

Pro:

Ottimo compartimento grafico e sonoro

Ottimo combattimento

Esplorazione eccellente

✘ Contro:

In alcuni momenti frustrante

