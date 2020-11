PlayStation 5 è disponibile da oggi in Italia: ecco tutto quello che c’è da sapere

Annunci

PlayStation 5 arriva oggi sul mercato italiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova console

PlayStation 5 debutta oggi sul mercato italiano e come da programma, le versioni “disponibili” all’acquisto sono due: il modello standard con lettore al prezzo di 499 euro, e la variante digital proposta a 399 euro.

Per coloro che vogliono reperirne una, dalle 13:00 di oggi su Amazon riapriranno gli ordini di PlayStation 5.

In questi giorni Sony ha proposte delle guide al settaggio della console e al trasferimento dei dati da PS4 a PS5.

Trasferimento dei salvataggi

Per trasferire i dati archiviati su PS4 verso PS5 bisognerà anzitutto assicurarsi che la propria console old gen sia aggiornata all’ultimo firmware. Per il resto sarà sufficiente fare accesso al proprio account principale, assicurandosi che entrambe le console siano collegate ad internet tramite la stessa connessione, oppure connettendole tra di loro tramite un cavo ethernet. Poi basterà avviare la funzione “Trasferimento dati” su PS4 ed il gioco è fatto.

Una volta concluso questo procedimento tutta la libreria con i relativi salvataggi stati copiati con successo su PS5. Coloro che invece hanno un hard disk esterno, avranno la possibilità di effettuare il trasferimento sull’SSD della nuova console.

Trasferimento dell’account

La procedura di trasferimento dei dati dell’account Playstation Network da PS4 a PS5 fa parte del processo di primo avvio della nuova console, durante il quale verrà chiesto all’utente di collegare Playstation 5 alla rete e scaricare e installare l’aggiornamento del software di sistema più recente. Dopo aver terminato questi primi passaggi, all’utente verrà chiesto di effettuare l’accesso al proprio account, o in alternativa di crearne uno da zero.

Dopo questi passaggi si apriranno all’utente due strade.

La prima richiede di inserire manualmente, quindi attraverso la tastiera virtuale navigabile tramite il DualSense, i dati di accesso, quali ID Online e la password.

La seconda alternativa, meno macchinosa è una novità introdotta da Sony con l’avvento della nuova console: scaricando l’applicazione Playstation sul cellulare, ed effettuando l’accesso con l’account all’interno di essa, basterà scansionare il codice QR che comparirà sulla schermata di Playstation 5 per far si che quest’ultima cominci automaticamente ad effettuare il trasferimento dei dati.

La migrazione dell’account comporta il trasferimento di tutte le seguenti feature:

ID Online

Lista degli Amici

Lista dei Trofei

Fondi rimanenti nel Portafoglio virtuale

virtuale Accesso diretto al trasferimento di tutti i contenuti che fanno parte della libreria: quindi Giochi, Video e Musica, a patto che questi siano compatibili con il sistema Playstation 5

Come sarà l’esperienza di gioco per PS4 su PS5?

I titoli per PS4 saranno ancora migliori su PS5. Alcuni titoli per PS4 usufruiranno di velocità di caricamento ancora più elevate sulla console PS5 e sfrutteranno inoltre il potenziamento dei giochi, con frequenze fotogrammi migliori o più stabili. Alcuni titoli con frequenze fotogrammi sbloccate o risoluzione dinamica fino a 4K potrebbero offrire una fedeltà superiore. Inoltre, i giochi per PS4 potranno sfruttare alcune delle nuove funzionalità dell’esperienza utente di PS5, ma di questo parleremo più avanti.

Infine è importante notare che anche se molti giochi per PS4 verranno riprodotti senza problemi sulle console PS5, alcune funzionalità disponibili su PS4 potrebbero non essere disponibili sulle console PS5. Inoltre, alcuni titoli per PS4 possono presentare errori o comportamenti imprevisti quando vengono utilizzati su console PS5.

I giochi per PlayStation VR sono retrocompatibili?

Sì, i giochi per PlayStation VR sono inclusi tra le migliaia di giochi per PS4 giocabili su PS5. Ti ricordiamo che per giocare ai titoli per PS VR su una console PS5 è necessario un visore PS VR, un controller wireless DUALSHOCK 4 o un controller di movimento PlayStation Move, e PS Camera (per PS4); ciascuno è in vendita separatamente rispetto alla console PS5. Inoltre la telecamera HD di PS5 non è compatibile con PS VR su PS5. Per utilizzare PS VR su PS5, dovrai usare PS Camera (per PS4) e l’adattatore PS Camera (non richiede l’acquisto).