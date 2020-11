IO Interactive annuncia Project 007

Annunci

IO Interactive ha annunciato ufficialmente Project 007

IO Interactive ha confermato ufficialmente il suo prossimo progetto post-Hitman 3, che sarà basato sulla licenza del franchise di 007.

Il titolo al momento porta il nome (non definitivo) di “Project 007” ed è descritto come una nuova origin story dell’iconico agente segreto britannico. A muovere il gioco sarà Glacier, la tecnologia proprietaria già adottata da IO Interactive per lo sviluppo della sua trilogia di Hitman.

Non si hanno al momento molti dettagli sulla natura del titolo, ma conoscendo l’esperienza dello studio, potrebbe indubbiamente contenere alcune contaminazioni della serie Hitman.

Il CEO Hakan Abrak ha dichiarato che si tratterà del progetto più ambizioso nella storia dello studio e nella lavorazione saranno coinvolti anche EON e MGM, che detengono i diritti del franchise di 007.

Ecco un primo teaser trailer: