Annunciato NEO: The World Ends With You per PS4 e Switch

Annunci

The World Ends With You ritorna con un sequel

Square Enix ha annunciato ufficialmente NEO: The World Ends With You, un nuovo capitolo, sequel del gioco originale pubblicato nel 2007 su Nintendo DS.

Questo nuovo capitolo, descritto apparentemente come un sequel, sarà ambientato in una Shibuya 3D completamente stilizzata secondo i canoni della serie. I giocatori vestono i panni di Rindo, in una battaglia per la sopravvivenza per svelare i misteri del mortale Reaper’s Game.

Il gioco sarà disponibile durante l’estate del 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.