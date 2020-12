Persona 5 Strikers arriva in occidente a febbraio 2021, anche su PC

Annunci

Il sequel di Persona 5 arriverà in occidente

Con un video leakato in anticipa sulla presentazione, è stato confermato l’arrivo di Persona 5 Strikers anche in occidente, con una data di uscita fissata per il 23 febbraio 2021 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Una release che arriverà a distanza di un anno esatto da quella nipponica, il 20 febbraio 2020.

Il gioco è un seguito diretto di Persona 5: Royal ed è ambientato durante il periodo estivo. Lo sviluppo in questo caso è stato affidato a Omega Force e Koei Tecmo, che hanno rivisitato la componente ruolistica tipica del franchise in una chiave action RPG basata sul modello dei Dynasty Warriors.

Ecco il trailer di presentazione: