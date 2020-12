Gran Turismo 7 sarà esclusiva PlayStation 5

Annunci

Il nuovo spot di Sony sembra chiarire l’esclusività di Gran Turismo 7 su PS5

Con un nuovo trailer pubblicato da Sony per promuovere PlayStation 5, intitolato “New and Upcoming Games PS5“, l’azienda giapponese sembrerebbe aver ribadito l’esclusività di Gran Turismo 7 sulla nuova ammiraglia.

Al momento sembra quindi essere stato rimosso qualsiasi riferimento ad una versione PlayStation 4, a differenza di Spider-Man: Miles Morales e Horizon: Forbidden West, che nel filmato riportano anche la presenza di una versione old gen.

Gran Turismo invece sembra segnalato esclusivamente per PlayStation 5, a riconferma del fatto che per il nuoco capitolo del racing game, Sony e Polyphony Digital intendono sfruttare a pieno regime le potenzialità della next gen.

Nel video in questione possiamo vedere in azione anche altre esclusive come Ratcher & Clank: Rift Apart e Destruction AllStars, entrambi esclusivi per la nuova piattaforma.

In questi giorni inoltre è stato confermato che Project Athia sarà disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 5 e PC.