Mass Effect Legendary Edition: trailer 4k e data di uscita per la collection

Annunci

Mass Effect: Legendary Edition, la trilogia completa dedicata al Comandante Shepard rimasterizzata con nuovi modelli poligonali aggiornati con texture moderne, una risoluzione migliorata e un nuovo sistema di effettistica, esordirà su PlayStation 4, Xbox One e PC dal 17 maggio 2021.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

I tre giochi saranno proposti con tutti i loro contenuti a pagamento single player e come svela il trailer di presentazione, saranno rimasterizzati in Full 4K HDR.

Anche se la collection non godrà di versioni dedicate per PlayStation 5 e Xbox Series X, grazie alla recompatibilità saranno comunque introdotte delle ottimizzazioni per sfruttarne alcune caratteristiche.

A proposito della mancanza di queste versioni, BioWare ha dichiarato:

“Se compro un gioco in questa nuova generazione di hardware, ho delle aspettative alte, e penso che è più di quanto avremmo potuto spingere [l’Unreal Engine 3] a fare. E di nuovo, più di quanto avremmo potuto fare con un vero remaster. Secondo me sarebbe stato un po’ ipocrita. Penso sia più adatto per il prossimo Mass Effect.

Abbiamo alcuni miglioramenti mirati che potranno avvantaggiarsi dei nuovi hardware, aldilà dei migliori tempi di caricamento che vi potete aspettare dal SSD. Ci sono delle cose che vi porteranno ad avere un framerate più alto, mantenere la risoluzione più alta e cose simili. Quindi dovrebbe essere un’esperienza più ottimizzata, ma in questo momento non è previsto nulla per il futuro”.