SNK Vs Capcom: lo storico cross-over arriverà su Switch questo mese

Lo storico cross-over SNK Vs Capcom arriverà su Nintendo Switch questo mese

SNK ha annunciato ufficialmente che porterà su Nintendo Switch uno dei picchiaduro cross-over più apprezzati di tutti i tempi dai fan dell’azienda giapponese, ovvero SNK vs. Capcom: Match of the Millenium.

Il gioco venne pubblicato nel 1999 su NEOGEO Pocket Color e adesso potrà rivivere sulla console ibrida di Nintendo dal 17 febbraio in digitale, con un porting diretto del titolo originale, che comprendeva più di 26 personaggi giocabili e varie modalità di gioco.

Oltre ad essere stato definito da critica e pubblico come uno dei migliori picchiaduro mai concepiti per una console portatile, il titolo sfoggiava anche una discreta dose di contenuti giocabili, come i ben noti minigiochi accessibili dalla sezione Olympic mode.

Tra questi minigiochi c’è un FPS ispirato a Metal Slug 2 e uno nel quale bisognava aiutare Arthur, il protagonista della serie Ghosts ‘n Goblins, a trovare un tesoro. Completando questi minigiochi più volte, i giocatori ricevevano a loro volta dei punti da spendere per acquistare le mosse speciali per i lottatori del roster.