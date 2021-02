Metro Exodus: Enhanced Edition sarà il primo gioco PC a richiedere una GPU con Ray Tracing

Annunci

Metro Exodus: Enhaanced Edition sarà il primo gioco per PC a richiedere una GPU

4A Games ha annunciato ufficialmente i primi dettagli sull’upgrade in sviluppo per Metro Exodus, previsto per questa primavera su PC, Playstation 5 e Xbox Series X.

E proprio la versione PC è stata al centro delle novità annunciate dallo sviluppatore, il quale ha confermato che questo sarà il primo titolo a richiedere come requisito minimo l’obbligo di una GPU abilitata al supporto del Ray Tracing.

L’aggiornamento sarà così estensivo che richiederà una GPU capace di gestire il ray tracing come requisito minimo e ci costringerà a lanciare questa versione come un prodotto separato. Non è quindi una semplice patch del gioco base, ma sarà dato come titolo extra a tutti i giocatori PC che possiedono Metro Exodus. L’Enhanced Edition per PC offrirà delle nuove caratteristiche per il ray tracing, come l’Advanced Ray Traced Reflections e il supporto per DLSS 2.0 su hardware Nvidia, che offrirà dei dettagli più definiti e aumenterà il framerate e la risoluzione.

Per quanto riguarda le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, l’upgrade sarà altrettanto massiccio e abiliterà il Ray Traced Global Illumination (RTGI) e la Ray Traced Emissive Lighting, una feature che lo sviluppatore aveva già sperimentato in misura minore nell’espansione The Two Colonels.

Altre caratteristiche comprenderanno la risoluzione a 4K, tempi di caricamento ridotti grazie all’SSD, audio spaziale e il targate dei 60 fotogrammi al secondo.

Per quanto riguarda specificamente Series S, lo sviluppatore al momento sta ancora valutando diverse opzioni: l’obiettivo è quello di portare tutte le feauture next gen, con una risoluzione tarata verso i 1080p e un framerate variabile.

Quello che invece le nuove console non supporteranno sarà il Ray Tracing avanzato e il supporto al DLSS 2.0.

Per quanto riguarda la pubblicazione, Metro Exodus: Enhanced Edition arriverà in primavera su Steam, Epic Games Store, e GOG; le versioni console saranno disponibili come patch gratuite nel corso del 2021.