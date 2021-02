Square Enix annuncia Project Triangle, un RPG tattico

Annunci

Project Triangle è un nuovo RPG tattico in arrivo su Nintendo Switch nel 2022

Durante il Nintendo Direct, Square Enix ha presentato ufficialmente un nuovo progetto in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2022, intitolato Project Triangle.

Il gioco è un RPG di stampo tattico che adotta lo stile grafico in 2.5D che ha già dato i natali all’apprezzato Octopath Traveler. Anche se l’uscita è prevista per il 2022, Nintendo e Square Enix hanno rilasciato già una demo giocabile su Switch.

Ecco la descrizione sulla pagina del Nintendo eShop:

Tre nazioni lottano per il controllo di giacimenti di sale e ferro in esaurimento

Project TRIANGLE STRATEGY™ (titolo provvisorio) è un nuovo gioco di ruolo tattico di Square Enix, in arrivo su Nintendo Switch nel 2022.

Prova la demo iniziale!

Prendi il controllo di un gruppo di guerrieri nei panni di Serenoa, l’erede al trono di Glenbrook, e immergiti in una storia in cui ogni tua scelta può fare la differenza. Le decisioni più importanti rafforzeranno una delle tre convinzioni, Vantaggio, Morale e Libertà, che insieme determinano la visione del mondo di Serenoa e influenzano lo svolgimento della storia. Di fronte alle scelte fondamentali, vari personaggi esprimeranno il loro voto tramite la Bilancia risolutrice. In questi frangenti, i tuoi alleati e le decisioni passate possono determinare il fato di intere nazioni e dello stesso continente di Nortelia.

Sfrutta a tuo vantaggio i campi di battaglia per assicurarti la vittoria

Trovare la giusta collocazione nelle battaglie a turni può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Posiziona le tue unità in punti elevati per dominare il campo di battaglia sfruttando la maggiore portata. Puoi anche aggirare i nemici su entrambi i lati e poi colpirli alle spalle per mettere a segno un potente attacco in sequenza. Anche le reazioni elementali svolgono un ruolo fondamentale nei combattimenti. Per esempio, puoi usare il fuoco per sciogliere il ghiaccio, per poi elettrizzare l’area. Spingi un nemico verso l’acqua e osservalo friggere!