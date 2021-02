Annunciata la Ninja Gaiden: Master Collection per console e PC

Annunci

Ninja Gaiden torna su console e PC con una collection

KOEI Tecmo e Team Ninja hanno annunciato ufficialmente Ninja Gaiden: Master Collection per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Si tratta di una raccolta contenente i tre capitolo della serie: Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 2 e Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, completi di tutti i contenuti scaricabili rilasciati in origine a pagamento. Non ci saranno delle versioni ottimizzate per PlayStation 5 e Xbox Series X, ma saranno comunque giocabili in retrocompatibilità.

Team Ninja ha inoltre annunciato che per celebrare l’evento lancerà una celebrazione su Nioh 2 che permetterà di ottenere la skin iconica di Ryu Hayabusa.

I giocatori che hanno Nioh 2 – The Complete Edition (PlayStation 5, PlayStation 4, e PC) oppure Nioh 2 (PlayStation 5 e PlayStation 4) potranno scaricare il costume a partire dal 18 febbraio.