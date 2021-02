Annunciato Samurai Warriors 5, in arrivo quest’estate su console e PC

KOEI Tecmo e Omega Force hanno svelato ufficialmente Samurai Warriors 5, new entry del franchise in arrivo quest’estate su Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Pochi dettagli al momento, fatta eccezione per un trailer che svela un comparto grafico di stampo cel shading.

Ecco il comunicato stampa ufficiale:

KOEI TECMO Europe è felice di annunciare il ritorno di uno dei suoi franchise più iconici con SAMURAI WARRIORS 5 , in arrivo quest’estate. L’ultimo capitolo della serie Omega Force amata dai fan ricca di azione 1 vs 1,000 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One (giocabile su Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità) e PC Windows PC tramite Steam®.

SAMURAI WARRIORS 5 segna una nuova rivisitazione del franchise e include una trama completamente nuova, nonché design dei personaggi rinnovati e una nuova presentazione visiva elegante. Un nuovo inizio per l’esperienza SAMURAI WARRIORS, il titolo lancia i giocatori nel periodo Sengoku, puntando i riflettori del gioco sui personaggi Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi. Ma cosa c’è dietro l’elettrizzante schermaglia SAMURAI? Scoprilo durante il livestream mensile di SAMURAI WARRIORS 5, in arrive il 25 febbraio, con aggiornamenti regolari in arrivo prima del lancio del gioco questa estate!