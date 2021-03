Star Wars: Squadrons e altri titoli in arrivo a marzo su EA Play e Game Pass

Annunci

Il catalogo di EA Play si arricchisce con nuove aggiunte

Electronic Arts ha annunciato l’ingresso di nuovi titoli nel catalogo EA Play, e che quindi saranno accessibili anche agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate su Xbox.

Si partirà dal 2 marzo con Madden NFL 21, la nuova edizione del titolo sportivo americano, ma poi sarà il turno di Star Wars: Squadrons durante il mese di marzo. EA non ha svelato la data esatta in cui rilascerà il titolo in catalogo, limitandosi a confermare un generico “Marzo 2021”.

Infine, nel mese di aprile sarà il turno di NHL 21, il titolo sportivo basato sull’hockey.

Madden NFl 21

Una nuova generazione lascia il segno nella NFL. Sarai all’altezza dell’occasione? Cambia gioco e prendi il controllo della tua storia. Madden NFL 21 offre nuove funzionalità e modalità, tra cui: • Face of the Franchise: Rise to Fame: Conquista la fama e diventa immortale in Madden NFL 21 dominando la storia della NFL e tracciando la tua strada verso la gloria. • Take Control: padroneggia miglioramenti innovativi per la corsa e schemi di gioco live per andare a punti in Madden NFL 21. • X-Factor 2.0: nuove abilità X-Factor appena uscite dal laboratorio e progettate per elevare le stelle di una nuova generazione in Madden NFL 21.

Star Wars: Squadrons

Domina la galassia con il tuo caccia in STAR WARS™: Squadrons e scopri una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti. Allaccia le cinture, prova il brivido dei combattimenti stellari in prima persona con la tua squadriglia e scopri cosa vuol dire essere un vero pilota in una storia per giocatore singolo di STAR WARS™.

NHL 21

In EA SPORTS™ NHL™ 21 sono i giocatori più creativi, inventivi e impavidi che vengono celebrati. Fatti strada verso la fama nella modalità Be a Pro espansa e diventa uno dei più grandi giocatori della lega. Premia la creatività, premia l’innovazione, premia il futuro. NHL 21. Premia la grandezza.

Ricordiamo che questi tre giochi sono ottimizzati per Xbox Series X e Series S, di conseguenza garantiranno prestazioni migliori rispetto alle loro controparti per Xbox One e One X.