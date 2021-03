Xbox Game Streaming: svelata la nuova app per PC

Annunci

Microsoft sta accelerando i lavori sullo sviluppo del gaming in cloud e dopo i recenti eventi che hanno visto la chiusura della divisione sviluppo di Stadia, è probabile che il colloso di Redmond voglia sveltire il processo per portare il suo servizio anche nel mercato PC.

Tom Warren, giornalista di The Verge, ha infatti svelato l’esistenza di questa nuova applicazione Xbox Game Streaming, la quale ha una duplice funzione: non solo permetterà di riprodurre i giochi presenti sulla libreria di Xbox Game Pass Ultimate, ma anche di trasmettere in streaming su PC i titoli da una Xbox Series X e Series S in remoto.

La funzionalità di riproduzione remota andrà a rimpiazzare l’applicazione attualmente in uso, chiamata Console Companion e permetterà di attivare la propria Xbox in remoto, effettuare l’accesso e continuare a giocare altrove grazie alla connessione internet. Xbox Game Streaming andrà ad unificare tutti i servizi su PC, lasciando al videogiocatore la possibilità di riprodurre in streaming i titoli presenti in libreria, oppure dal servizio Game Pass.

Tra le altre novità, forse la più importante, vi sarà anche un miglioramento nella qualità dello streaming, che passerà dagli attuali 720p ai 1080p, reso possibile dagli aggiornamenti ai server da parte di Microsoft, che si baseranno sull’architettura di Xbox One X.

L’applicazione è attualmente in fase di beta testing, ma solo internamente, tuttavia potete vederla in azione nel video sottostante: