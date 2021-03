PlayStation Plus: disponibili i giochi di marzo 2021

Annunci

Ecco i giochi di marzo per gli abbonati a PlayStation Plus

Con l’avvento di marzo iniziano a vedersi i primi significativi effetti della pressione concorrenziale rappresenta dal Game Pass di Microsoft su Sony, che per questo mese punterà ad una selezione di grande qualità dei titoli per i suoi abbonati a PlayStation Plus.

Una selezione di produzioni eccellenti, la cui summa è rappresentata proprio da Final Fantasy VII Remake, pubblicato in esclusiva sull’ammiraglia Sony solo lo scorso anno.

La lista comprende i seguenti titoli, già disponibili per essere riscattati dagliu abbonati:

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Remnant From The Ashes (PS4)

Farpoint (PlayStation VR)

Maquette (PS5)

E’ importante precisare inoltre, sempre in merito a Final Fantasy VII Remake, che questa versione gratuita per gli utenti Plus non potrà ricevere l’upgrade next gen previsto per il mese di giugno su PlayStation 5.