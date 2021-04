Resident Evil Village: nuovo trailer, svelato The Mercenaries e data per le nuove demo

Annunci

Resident Evil Village si mostra con un nuovo trailer, ecco quando sarà possibile giocare alle nuove demo

Durante il Resident Evil Showcase, CAPCOM ha presentato ufficialmente un nuovo trailer ufficiale per il suo Resident Evil Village, con nuovi estratti di gameplay inediti.

Ma non si tratta dell’unica novità: è stato infatti confermato il ritorno dell’apprezzata modalità “The Mercenaries”, una storica componente “arcade” introdotta per la prima volta nel Resident Evil 3 originale. Il focus della modalità è quello di accumulare più punti possibili entro lo scadere del tempo, ma in questa nuova versione della modalità il giocatore potrà potenziare progressivamente le sue armi in maniera strategica.

La nuova demo

Per quanto riguarda la demo, CAPCOM ha deciso di programmare più sessioni di gioco che permetteranno ai giocatori di esplorare sia il villaggio che il castello.

Demo del Villaggio da 30 minuti: PS5 e PS4: dal 18 aprile (19:00) fino al 19 aprile (03:00)

Demo del Castello da 30 minuti: PS5 e PS4: dal 25 aprile (19:00) fino al 26 aprile (03:00)

La demo estesa che conterrà sia il Castello che il Villaggio, con una durata di 60 minuti, sarà disponibile per tutte le piattaforme (Stadia, PC, Xbox Series e Xbox One) dal 2 maggio (02:00) fino al 3 maggio (02:00).