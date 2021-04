Sony non chiuderà più gli store di PlayStation 3 e PlayStation VITA

Annunci

Con un clamoroso dietrofront Sony ha annunciato che non chiuderà gli store digitali di PlayStation 3 e PlayStation VITA, che continueranno ad operare oltre le date che erano state prefissate in precedenza, tranne invece lo store per PlayStation Portable (PSP) che cesserà ogni attività il 2 luglio 2021.

Ecco la nota diffusa sul PlayStation Blog:

Inizialmente, la decisione di interrompere la funzionalità di acquisto per PS3 e PS Vita è nata da una serie di fattori, tra cui le difficoltà legate al supporto delle funzionalità commerciali per i dispositivi meno recenti e la possibilità di concentrare più risorse sui dispositivi più recenti su cui gioca la maggior parte dei nostri utenti. Tuttavia Ci siamo resi conto che molti fan tengono davvero tanto alla possibilità di poter continuare ad acquistare titoli classici per PS3 e PS Vita nell’immediato futuro, quindi sono contento che siamo riusciti a trovare una soluzione per continuare a garantire queste funzionalità.

Gli utenti in possesso di una PlayStation VITA potranno comunque continuare ad acquistare e scaricare i titoli PSP presenti in forma digitale sullo store.