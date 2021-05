Dragon Quest: tutti gli annunci per il 35° anniversario

Annunci

Square Enix celebra il 35° anniversario di Dragon Quest con nuovi importanti progetti

Si è concluso da poco l’evento in diretta streaming dedicato al 35° anniversario di Dragon Quest e gli annunci non sono affatto mancati ed è giusto partire da quello più importante di tutti: il nuovo Dragon Quest XII.

Annunciato con un breve teaser trailer che svela il logo, Dragon Quest XII: The Flames of Fate sarà il primo capitolo della serie ad arrivare in contemporanea mondiale in tutto il mondo, anche se Square Enix per il momento non ha voluto svelare le piattaforme su cui arriverà.

Questo nuovo capitolo è stato descritto come dark e con contenuti molto maturi maggiormente indirizzati ad un pubblico adulto e presenterà anche una novità inedita per il franchise: un sistema di scelte multiple che andranno ad influenzare l’andamento della storia. Il sistema di combattimento a turni classico sarà rivisto, ma non sono stati aggiunti molti dettagli.

Dragon Quest X: Offline

Il secondo grande annuncio, quello in cui veramente tanti fan speravano da anni, è l’arrivo di una versione offline di Dragon Quest X, completamente separata dalla controparte online, che anzi, riceverà anche una nuova espansione prossimamente.

Dragon Quest X: Offline uscirà nel 2022 e presenterà un nuovo stile grafico pensato per portare la serie agli albori, con uno stile super deformed realizzato in combinazione con la tecnica della Pixel Art. Al momento il gioco è previsto solo per il Giappone e non si conoscono ancora le piattaforme di riferimento.

Dragon Quest III HD

Non meno importante, ma chiaramente un progetto più piccolo rispetto agli altri, è Dragon Quest III HD, realizzato in collaborazione tra AMATA K.K. & Team Asano. Il gioco è una riproduzione fedele dell’originale riproposto con un comparto grafico in alta definizione. Si tratta di un rifacimento che incontra proprio lo stile visivo già sperimentato dal team Asano con Ocoptath Traveler e combina un sapiente utilizzo di pixel art ed efftti 3D.

L’uscita sarà simultanea a livello globale, ma non sono state specificate le piattaforme.

Dragon Quest Treasure

Dragon Quest Treasure è un nuovo spin-off della serie principale che racconterà le vicende di Erik e Mia, due dei personaggi apparsi in Dragon Quest XI. Square Enix non ha svelato molti dettagli, limitandosi a confermare che la storia sarà incentrata sull’infanzia dei due personaggi e avrà come tema portante le cacce al tesoro. L’uscita è prevista in simultanea, ma non sono state annunciate le piattaforme di riferimento.