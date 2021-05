Un lungo gameplay di 14 minuti per Horizon Forbidden West

Annunci

Ecco un lungo gameplay di Horizon Forbidden West!

Si è tenuto ieri sera il nuovo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West, durante il quale sono stati presentati ben 14 minuti di gameplay inediti registrati direttamente su PlayStation 5.

Horizon Forbidden West si svolge sei mesi dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn. Aloy è una cacciatrice di Macchine che si spinge a ovest per indagare su una piaga misteriosa e letale. In queste terre inesplorate incontra nuove tribù e Macchine ancora più temibili. Insieme a vecchi amici e nuovi compagni di viaggio, deve sfidare questa pericolosa frontiera e trovare le risposte che le servono per salvare la vita sulla Terra.

Questa pericolosa e sconosciuta regione nasconde innumerevoli sfide e minacce, ma Aloy può contare su alcuni nuovi strumenti. Il rampino le permette di arrampicarsi più in fretta e di trovare rapidamente un riparo, l’alascudo di planare da grandi altezze (o di sorprendere i nemici dall’alto) e la maschera marina di esplorare per la prima volta un vasto mondo sommerso. A tutto questo si aggiungono nuove funzioni per il Focus, come quelle che consentono ad Aloy di vedere i punti scalabili liberamente o di controllare nuove Macchine da cavalcare o guidare in battaglia.