Mobile Suit Gundam SEED: in arrivo un nuovo videogioco basato sulla Cosmic Era

Un nuovo videogioco di Mobile Suit Gundam SEED è in arrivo

Bandai Namco Entertainment ha annunciato ufficialmente il Mobile Suit Gundam SEED: Project Ignited, una nuova iniziativa nella quale rientreranno vari progetti legati specificamente all’universo della Cosmic Era di Gundam.

Tra i nuovi lavori in arrivo è stato confermato un lungometraggio animato diretto e prodotto da Mitsuo Fukuda. Il film sarà un sequel di Mobile Suit Gundam SEED Destiny, ma la data di uscita sarà svelata solo in futuro.

Il secondo progetto in cantiere prenderà il via dal 26 luglio sulla rivista di Gundam ACE, un nuovo manga intitolato Gundam SEED Eclipse, ambientato tra gli eventi di SEED e Destiny. Si tratterà del primo manga serializzato in contemporanea anche su Gundam.Info, in lingua inglese.

Infine il terzo progetto consisterà in un nuovo videogioco basato su Mobile Suit Gundam SEED, ma più in generale sull’universo della Cosmic Era. Non sono state svelate le piattaforme e il genere di riferimento, ma maggiori dettagli saranno svelati successivamente.

Fonte: Gematsu