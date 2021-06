Annunciato Tiny Tina’s Wonderlands, spinoff fantasy di Borderlands

Annunci

Tiny Tina’s Wonderlands ci porta in un mondo fantasy

Gearbox e 2K Games hanno presentato ufficialmente Tiny Tina’s Wonderlands, uno spin-off ambientato nell’universo di Borderlands, anche se il concetto di “universo” qui è radicalmente diverso.

Il titolo, che sarà un gioco completo a tutti gli effetti, trae larga ispirazione da uno dei DLC più apprezzati di Borderlands 2, intitolato Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Sfruttando quella base di partenza e unendo le idee sperimentate in Borderlands 3,Gearbox ha creato un gioco nuovo che rimescola tutti gli elementi distintivi della serie all’interno di un contesto fantasy,

Per l’occasione è stato riunito anche un cast eccelkente di voci: Valentine (Andy Samberg), Frette (Wanda Sykes), e ovviamente l’amatissima Tiny Tina (Ashly Burch), che fungeranno da guida al giocatore.

Tiny Tina’s Wonderlands sarà disponibile nei primi mesi del 2022 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, e PC (Steam, Epic Games Store).