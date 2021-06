The Dark Pictures Anthology: House of Ashes arriva a ottobre, nuovo trailer

Annunci

Il terzo capitolo della serie horror antologica di The Dark Pictures arriva a ottobre

House of Ashes, il nuovo gioco della The Dark Pictures Anthology sarà disponibile dal 22 ottobre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Questa la sinossi del nuovo episodio:

Iraq, 2003. All’ombra delle montagne Zagros un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero. Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare. Nel tentativo di fuggire dalla terrificante minaccia che hanno risvegliato, i sopravvissuti si troveranno davanti a scoperte terribili e decisioni difficilissime da prendere. Daranno la priorità alla propria sopravvivenza o metteranno da parte paure e rivalità personali per combattere insieme contro questi mostri sotterranei?

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sarà disponibile nelle edizioni Standard e Pazuzu e sarà anche inclusa nel Triple Pack:

La Pazuzu Edition include House of Ashes , la scatola speciale brandizzata, una figurine esclusiva di una delle creature sotterranee (9x9x10cm), una spilla metallica, una stampa esclusiva, adesivi e l’accesso al bonus pre-order: la Curator’s Cut

include , la scatola speciale brandizzata, una figurine esclusiva di una delle creature sotterranee (9x9x10cm), una spilla metallica, una stampa esclusiva, adesivi e l’accesso al bonus pre-order: la Curator’s Cut Il Triple Pack è un bundle dei giochi Man of Medan, Little Hope e House of Ashes. Include anche una steelbook che può contenere 4 dischi, una mappa in tessuto di Dark Pictures, 3 spille dei giochi e l’accesso al bonus pre-order: la Curator’s Cut

Bonus pre-order: accesso dal giorno di lancio alla Curator’s Cut, che garantisce la possibilità di assistere a scene non disponibili in precedenza con diversi personaggi giocabili e risultati