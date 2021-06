Annunciato Death Stranding: Director’s Cut per PlayStation 5

Annunci

Death Stranding: Director’s Cut arriverà in esclusiva su PlayStation 5

In occasione del Summer Game Fest 2021, Hideo Kojima ha fatto una rapida apparizione per presentare ufficialmente Death Stranding: Director’s Cut, una nuova versione rimasterizzata e ampliata del gioco originariamente uscito su PS4 e PC.

Non sono stati condivisi dettagli in merito alle novità che caratterizzeranno questa versione, se non un teaser trailer che anticipa almeno una nuova location inedita e un gruppo di nemici armati mai visti prima, con atmosfere che richiamano anche molto la serie di Metal Gear Solid, che lo stesso Kojima “prende in giro” nel filmato.

Vi lasciamo al divertente teaser trailer: