Evil Dead: The Game – svelato il primo trailer di gameplay e le piattaforme

Evil Dead: The Game si mostra finalmente nel suo primo gameplay

Il publisher Saber Interactive e lo sviluppatore Boss Team Games hanno pubblicato il primo trailer di gameplay per Evil Dead: The Game, action co-op e competitivo che riprende le formule già sperimentate da Dead By Daylight.

Ecco una descrizione del gioco diffusa dal publisher:

Ispirato all’iconico horror, umorismo e l’azione dell’universo di Evil Dead, Evil Dead: The Game riunisce i più grandi personaggi del franchise in un’esperienza esagerata e violenta contro le forze dell’oscurità. Collabora in una squadra di quattro sopravvissuti, tra cui Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur e altri, per combattere i Deadites e bandire il vile demone Kandarian. Oppure diventa tu stesso il potente demone, usando i tuoi poteri di possessione per fermarli e divorare le loro anime. Combatti nei luoghi memorabili del franchise, inclusa la famigerata Knowby, animata da tonnellate di immagini terrificanti e dialoghi completamente nuovi di Bruce Campbell. Scopri più di 25 armi, tra cui il guanto di sfida di Ash, il Boomstick e la motosega, e fai salire di livello una varietà di alberi di abilità per diventare ancora più forte e sopravvivere.

Il gioco arriverà durante il 2021 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC.