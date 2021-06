E3 2021: tanti annunci e un concreto assaggio di next gen dall’Xbox & Bethesda Showcase

Annunci

Ripercorriamo gli annunci dell’Xbox & Betjesda Showcase

in occasione dell’attesissimo Xbox & Bethesda Games Showcase, tenutosi ieri sera, Xbox ha offerto un nuovo sguardo al futuro del gaming, mostrando 30 titoli, 27 dei quali arriveranno su Xbox Game Pass. Alcuni di questi progetti, come il nuovo Forza Horizon 5 o STALKER 2 ci hanno inoltre permesso di avere un primo concreto assaggio di quella che sarà la next gen proposta da Microsoft.

Di seguito un recap dei principali annunci odierni:

I contenuti sono stati i principali protagonisti dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, durante il quale sono stati mostrati nuovissimi titoli: dai giochi blockbuster tripla A fino ad arrivare ai capolavori indie. Sono stati mostrati 30 titoli, 27 dei quali in arrivo su Xbox Game Pass.

Ogni singolo titolo per console mostrato durante l’evento è stato ottimizzato per Xbox Series X e Series S, al fine di offrire performance, velocità e feature next-gen.

Xbox ha inoltre annunciato che, a partire da adesso fino alla fine dell’anno, verranno rilasciati nuovi giochi ogni mese, disponibili su Xbox Game Pass a partire dal Day One, tra cui cinque nuovi titoli degli Xbox Games Studios:

o Halo Infinite, in arrivo entro la fine dell’anno, includerà per la prima volta il multiplayer free-to-play, con l’opportunità di creare la più grande community di Halo mai esistita. Gli utenti potranno scaricarlo gatuitamente e non sarà neanche richeisto Xbox Live Gold.

o Forza Horizon 5, disponibile dal 9 novembre, rappresenta il primo clamoroso assaggio delle potenzialità next gen dei nuovi hardware: descritto come l’open world più ampio e variegato di sempre nella storia del franchise Forza Horizon, grazie alla potenza di Xbox Series X. Il titolo in ogni caso arriverà anche su PC e Xbox One.

o Age of Empires IV, il prossimo sequel dell’amata serie di strategia per PC, arriverà il 28 ottobre.

o Psychonauts 2, il seguito della classica commedia videoludica di culto del 2005, sviluppata dal premiato team di Double Fine Productions, sarà disponibile dal 25 agosto.

o Infine, Sea of Thieves: A Pirate’s Life, un’avventura epica originale che porta i Pirati dei Caraibi all’interno di Sea of Thieves come aggiornamento gratuito, sarà giocabile a partire dal 22 giugno.

È stato inoltre annunciato che sia Starfield sia Redfall saranno esclusive per le console Xbox. Starfield , l’attesissimo RPG di Bethesda Game Studios sarà lanciato l’ 11 novembre 2022 , mentre Redfall , uno sparatutto cooperativo nato dalle menti creative di Arkane Austin, è previsto per la prossima estate . Entrambi i titoli saranno esclusive Xbox Series X|S e PC .

, l’attesissimo RPG di Bethesda Game Studios sarà lanciato l’ , mentre , uno sparatutto cooperativo nato dalle menti creative di Arkane Austin, è previsto per la . Entrambi i titoli saranno . Infine, Xbox ha svelato una gamma di attesissimi e amati giochi che verranno inclusi all’interno di Xbox Game Pass, tra cui:

o Back 4 Blood

o Hades

o Among Us

o Yakuza Like a Dragon (l’intera saga principale è ora disponibile su Xbox Game Pass)

o S.T.A.L.K.E.R. 2 (su PC)

Le novità di Bethesda

Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità.



Redfall

Redfall è un FPS cooperativo a mondo aperto di Arkane Austin, il pluripremiato team creatore di Prey e Dishonored. In linea con la dedizione di Arkane a mondi accuratamente realizzati e a meccaniche di gioco creative, Redfall porta il caratteristico gameplay dello studio nei generi di azione cooperativa e FPS.



La pittoresca isola di Redfall è assediata da una legione di vampiri che ha oscurato il sole e tagliato fuori gli isolani dal mondo esterno. Intrappolati insieme a un manipolo di sopravvissuti contro un’orda di creature che minacciano di dissanguare la città, i giocatori sceglieranno i propri eroi e si uniranno ad altri per creare la squadra di cacciatori di vampiri definitiva.



Redfall combina senza soluzione di continuità le modalità giocatore singolo e multigiocatore, consentendo al giocatore di avventurarsi nell’oscurità in solitaria o di fare squadra con un massimo di tre amici per la modalità cooperativa a quattro giocatori. I compagni di squadra possono collaudare diverse combinazioni di eroi e unire i propri punti di forza per sbaragliare la legione di vampiri e la loro stirpe di deviati seguaci.



Fallout 76 | Aggiornamento gratuito Regno d’acciaio il 7 luglio – Spedizioni: il Pitt in arrivo nel 2022

Regno d’acciaio sancisce la conclusione della storia della Confraternita d’Acciaio iniziata l’anno scorso. Di ritorno a Fort Atlas, scopri che le tensioni tra il Paladino Rahmani e il Cavaliere Shin hanno raggiunto un punto di non ritorno. Dopo che orde di supermutanti iniziano a manifestarsi e la gente comincia a sparire, come guiderai la Confraternita? Ti schiererai dalla parte della giustizia o rimarrai fedele ai tuoi doveri? Gratuito per i giocatori di Fallout 76. Disponibile dal 7 luglio.

Spedizioni: il Pitt

Spedizioni: il Pitt è un aggiornamento gratuito per Fallout 76 che ti porta oltre i confini dell’Appalachia, in arrivo nel 2022. Le spedizioni sono missioni ripetibili ed eterogenee che ti faranno esplorare luoghi dell’universo di Fallout





The Elder Scrolls Online | La versione migliorata per console arriva il 15 giugno – Capitolo Blackwood ora disponibile

Come parte dell’epica avventura Cancelli dell’Oblivion del 2021 per The Elder Scrolls Online, Blackwood arriva nel pluripremiato GDR di ZeniMax Online Studios. Molto prima della Crisi dell’Oblivion, gli imperatori Longhouse avevano stretto un patto con un diavolo, il principe daedrico Mehrunes Dagon. È ora giunto il momento di saldare il debito in una saga di inganni efferati e rivelazioni sinistre che porterà fin nel regno degli incubi delle Deadlands, dove i giocatori dovranno affrontare e fermare il principe. The Elder Scrolls Online: Blackwood è disponibile con Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Mac, Stadia, PS5 e PS4.



The Elder Scrolls Online: La Versione migliorata per console sfrutta al massimo la potenza di Xbox Series X|S e PlayStation 5 per migliorare in modo significativo la fedeltà grafica e le prestazioni di The Elder Scrolls Online. Miglioramenti come prestazioni e fedeltà, distanza di visualizzazione aumentata, tempi di caricamento più rapidi e tanto altro aiuteranno il mondo di Tamriel a essere più vivo che mai. Queste sono solo alcune delle funzionalità della versione next-gen di The Elder Scrolls Online in arrivo il 15 giugno.

DOOM Eternal | Aggiornamento gratuito per i sistemi di nuova generazione il 29 giugno

L’aggiornamento next-gen per DOOM Eternal arriva su Xbox Series X|S e PlayStation 5 il 29 giugno. Questo aggiornamento gratuito ottimizza DOOM Eternal per le console di nuova generazione, offrendo grafica e prestazioni migliorate, supporto al Ray tracing, risoluzione 4K a 60 frame per secondo o un’opzionale modalità a 120 FPS.

L’aggiornamento next-gen arriverà anche su PC con ray-tracing sulle macchine compatibili e altro ancora