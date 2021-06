Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin rielabora in chiave dark il primo storico capitolo della serie, trailer e demo disponibili

Annunci

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è uno spin-off dark e violento sviluppato da Team Ninja

Dopo i vari rumor delle ultime settimane è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, uno spin-off della serie sviluppato da Team Ninja e che rielabora in chiave dark e violenta il primo storico capitolo della serie, riprendendo il concept dei Guerrieri della Luce e dell’antagonista per eccellenza, Garland.

Durante l’evento, è stata anche annunciata la demo STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION, che invita i giocatori a provare un’anteprima del gioco completo nei panni di Jack e i suoi alleati, Ash e Jed, mentre aprono le porte del tempio di Caos. Determinati a sconfiggere Caos, e con il ricordo della lotta che giace nel profondo dei loro cuori, saranno davvero loro i Guerrieri della luce della profezia?

La demo STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION sarà disponibile gratuitamente per PS5™ a partire da oggi 13 giugno 2021 fino al 24 giugno 2021 alle 16:59 CEST*. È possibile scaricare la demo STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION per PS5™ da PlayStation®Store**.

Inoltre, tutti coloro che scaricheranno e giocheranno alla demo STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION potranno rispondere a un questionario per fornire dei feedback al team di sviluppo riguardo alla loro esperienza di gioco, così da aiutare a migliorare il prodotto finale. Il questionario sarà disponibile dal 13 giugno 2021 fino al 30 giugno 2021 alle 16:59 CEST dalla schermata del menu della demo.