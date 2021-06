Annunciato Super Robot Wars 30: Mazinger e Gundam tra le prime conferme

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo capitolo di Super Robot Wars, popolare serie di strategici che riuniscono alcune delle più popolari serie animate robotiche giapponesi.

Il progetto, di cui è stato rivelato un breve teaser trailer, debutterà entro il 2021 in Giappone su Nintendo Switch, PC e PlayStation 4. Una versione localizzata in lingua inglese esordirà nello stesso sul mercato asiatico.

Tra le prime serie animate coinvolte troviamo Mazinger Z: Infinity, Super Electromagnetic Robot Combattler V, Mobile Suit Zeta Gundam, e Code Geass: Lelouch of the Re;surrection.

Super Robot Wars 30, un titolo che celebra il 30° anniversario della serie, è in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam.

Super Robot Wars è un gioco di ruolo di simulativo nel quale i robot di varie serie animate si uniscono per combattere contro un nemico comune.

In questa storia originale, i robot di varie serie come Mazinger Z: Infinity, Super Electromagnetic Robot Combattler V, Mobile Suit Zeta Gundam e Code Geass: Lelouch of the Re;surrection trascendono i confini delle loro universo e si riuniscono in un unico luogo.