Dead Space: in sviluppo un revival della serie horror! [RUMOR]

La serie di videogiochi horror Dead Space potrebbe tornare con nuovo episodio

Sparito dai radar da ormai diversi anni, la serie horror di Dead Space potrebbe finalmente tornare a terrorizzare i videogiocatori con un nuovo capitolo del franchise.

In una serie di rumor coincidenti tra loro nel corso delle ultime 24 ore, sembra quasi certo lo sviluppo di un nuovo Dead Space, prodotto sempre da Electronic Arts e sviluppato da Motive, studio fondato proprio con lo scopo di realizzare avventure e action game. L’ultimo progetto del team in questione è stato Star Wars Squadrons e stando alle indiscrezioni, riportate prima da Jeff Grubb e poi confermate da Eurogamer.net e Gematsu, il nuovo Dead Space dovrebbe essere non un sequel diretto della trilogia originale, quanto un reimagining dell serie, quindi un reboot.

Il primo capitolo dellla trilogia di Dead Space è stato lancato a ottobre 2008, mentre il terzo e ultimo è stato pubblicato nel febbraio 2013. Tutti e tre i giochi sono disponibili attualmente su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Per i possessori di Xbox One e Xbox Series X, l’intera trilogia è disponibile in retrocompatibilità, sia su disco che digitale.

L’incipit del primo storico Dead Space:

Le vicende di Dead Space si svolgono durante il XXVI secolo. Il protagonista è Isaac Clarke, un ingegnere minerario che lavora per la Concordance Extraction Corporation (C.E.C.), una compagnia che manda enormi astronavi minerarie attraverso la galassia. Quando la C.E.C. riceve una chiamata dalla USG Ishimura (una nave di classe “Planet Cracker” che distrugge pianeti per ricavare minerali), Isaac e quattro impiegati della C.E.C. salgono sulla USG Kellion per dirigersi verso di essa. La Ishimura è in orbita attorno ad Aegis VII, apparentemente ferma a causa di un guasto meccanico. Durante l’atterraggio, un malfunzionamento del faro gravitazionale causerà un grave danno alla Kellion, che dovrà essere riparata per essere in grado di ripartire. Subito dopo lo schianto sul ponte di volo, l’equipaggio della USG Kellion viene attaccato da strane creature antropomorfe; i due piloti rimarranno uccisi, mentre Isaac fuggirà attraverso un montacarichi, rimanendo separato dal resto della squadra. A questo punto Isaac, Kendra Daniels, e Zach Hammond sono gli unici membri sopravvissuti della USG Kellion. Come se non bastasse la Kellion, mentre Isaac cerca di ripararla, viene assaltata dai “Necromorfi” e distrutta, bloccando Isaac e compagni sulla nave totalmente infestata da presenze ostili.

Fonte: Gematsu