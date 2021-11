PlayStation Now: miglioramenti in vista? Sony deposita un nuovo brevetto

Annunci

In arrivo novità per il servizio PlayStation Now?

Se qualche volta avete eseguito lo streaming dei giochi sul servizio PS Now di Sony, probabilmente avrete notato qualche problema nella stabilità e un ritardo nella risposta ai comandi. Potrebbero però esserci dei miglioramenti all’orizzonte grazie ad un nuovo brevetto depositato da Sony, il quale sembrerebbe puntare proprio alla riduzione di quel tipo di ritardo e latenza attraverso nuovi metodi.

Ecco quello che si legge nel brevetto:

Le strategie avanzate relative alla decodifica e alla visualizzazione dei frame, possono portare a una latenza sostanzialmente ridotta tra il server e il client e fornire un’esperienza di qualità superiore agli utenti dei servizi di cloud gaming. I miglioramenti in queste operazioni, come le strategie avanzate relative alla decodifica e alla visualizzazione dei frame, possono ridurre sostanzialmente la latenza di andata e ritorno tra il server e il client e fornire un’esperienza di qualità superiore agli utenti dei servizi di cloud gaming.

Se il brevetto dovesse funzionare sul serio, il servizio Playstation Now potrebbe risultare molto più fluido per molti giocatori, anche se dovremo aspettare fino a quando non sarà implementato per vederne davvero gli effetti.

