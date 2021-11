Pillole Indie #12: 10 SECOND NINJA X

Annunci

10 Second Ninja X

Piattaforme – PS4, PS Vita, Microsoft Windows, XBOX ONE, Nintendo Switch

– PS4, PS Vita, Microsoft Windows, XBOX ONE, Nintendo Switch Developer – Four Circle Interactive

– Four Circle Interactive Publisher – Curve Digital

Curve Digital Data di uscita – 19/7/2016 (PS Store, Microsoft Windows, XBOX ONE), 30/7/2021 (Nintendo Switch)

– 19/7/2016 (PS Store, Microsoft Windows, XBOX ONE), 30/7/2021 (Nintendo Switch) Genere – Action, Puzzle

– Action, Puzzle Versione testata – Nintendo Switch (Lite)

Una nave volante, un capitano con la benda sull’occhio, un piccolo ninja col vestito blu, il più veloce al mondo. Dopo 2 anni dall’uscita del primo titolo, 10 Second Ninja, la Four Circle Interactive presenta il capitolo successivo, 10 Second Ninja X. Vestiremo i panni di un ninja dotato di enorme velocità. Verremo rapiti dal capitano Greatbeard, e saremo portati sulla sua nave per affrontare una serie di difficilissime prove.

La storia principale è formata da 60 livelli, ogni livello ha un timer di 10 secondi per essere completato. In questo lasso di tempo dovremo distruggere tutti i robot presenti in esso: si tratta dell’unico modo per avanzare e guadagnare stelle. Più velocemente finiremo il livello più stelle acquisiremo, fino ad un massimo di 3. Queste ci serviranno per sbloccare i livelli successivi. Per distruggere i vari robot useremo una katana o, per ogni livello, potremmo usare un massimo di tre stelle ninja, che potranno eliminare anche più robot contemporaneamente.

Avanzando nel gioco i nemici cambieranno asset. Troveremo infatti anche robot con un’armatura o capaci di assorbire le nostre stelle ninja. Ci saranno anche degli interruttori per spostare dei blocchi rossi e blu, o blocchi che cadranno al nostro passaggio. Una volta finiti i primi 60 livelli potremmo affrontarne altri 40, trasposti però del primo capitolo.

Sono varie le impostazioni che potremo modificare, dal suono alla luminosità. Potremo anche cambiare la velocità del gioco rendendolo più lento.

Una volta avviato il titolo verremo catapultati nel tutorial: qui ci verranno spiegati i vari pulsanti per il combattimento o per il salto. Dopo averli superati incontreremo il capitano che ci trasporterà sulla nave. Su questa, nella stanza principale, ci saranno 6 televisori a tubo catodico (ciascuno dei quali contenente dieci livelli), uno schermo gigante e tre porte.

Nella parte inferiore della stanza troveremo invece le tre porte. Una ci porterà alla poppa della nave dove incontreremo altri due personaggi ed altre due porte. In una di queste troveremo un mini-gioco che, premiando la memoria, ci permetterà di guadagnare delle monete che si potranno usare per ottenere un suggerimento nei vari livelli. In quella centrale potremo entrarci solo quando finiremo i primi 60 livelli. Saranno sbloccabili anche vari costumi (otto diversi) e alcuni cambieranno anche il personaggio giocabile. Potremmo cambiare l’abbigliamento andando nella porta a sinistra.

Gli esploratori acuti noteranno che ci sono alcune stanze nascoste che ci serviranno a trovare dei pezzi di un disco. Esso poi ci permetterà di fare un altro mini-gioco in cui guideremo una suora che dovrà uccidere degli zombie a suon di pugni.

Una gradita aggiunta è la presenza in ciascun livello di una classifica dove confronteremo i nostri risultati con quelli di altri giocatori spingendoci a migliorare il nostro punteggio.

10 Second Ninja X è un platform che ricorda la grafica di giochi ben più celebri come l’intramontabile Super Mario, molto gradevole alla vista e poco confusionaria grazie alla sua semplicità. Anche i personaggi sono molto semplici (ma arricchiti da dialoghi molto divertenti) e dal design curato.

Sul versante della localizzazione non è presente la lingua italiana, ma i dialoghi sono molto semplici così da rendere il titolo fruibile anche dai non anglofoni. Per proseguire col dialogo ci verrà chiesto di premere il pulsante X permettendo così di tradurre con calma ogni parola. Oltre all’inglese troveremo anche il tedesco, francese, spagnolo e russo: un vero peccato che non sia stato incluso anche l’italiano.

La colonna sonora non è sicuramente incisiva, ma offre dei pezzi che si prestano benissimo all’atmosfera veloce e dinamica del gioco, scandendo il ritmo che il giocatore dovrà tenere per poter superare tutti i livelli.

10 Second Ninja X è presente su svariati store. Sia su quello Microsoft, Steam e PS sarà acquistabile al prezzo di 9.99€. Su quello Nintendo invece a 15€.

In Sintesi: 10 Second ninja è un platform che metterà alla prova la nostra velocità. Tra robot, stanze nascoste ed il tempo porteremo a termine il nostro obiettivo. Consigliato per gli amanti dei puzzle game che vogliono dare velocità alle proprie capacità. Voto: 7.5

✓ Pro:

Buona grafica nonostante la semplicità

Localizzazione facile da capire

Colonne sonore perfette per l’atmosfera di gioco

Dialoghi ottimi

✘ Contro:

Poca longevità

