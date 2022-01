The Ascent – CyberSec Pack: scopriamo il contenuto del DLC!

Annunci

The Ascent è un gioco di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione. Nato dalle menti di nove sviluppatori, il neonato team Neon Giant ha subito messo le carte in tavola sottolineando quanto tenesse al proprio lavoro. L’impegno profuso nell’aggiornamento di tale titolo, difatti, è possibile evincerlo semplicemente dando un’occhiata alla roadmap (una sorta di tabella dei progressi, con l’indice di tutti gli aggiornamenti passati, presenti e futuri. La trovate in calce alla nostra recensione, seguendo il link di cui sopra).

Oltre a numerosi contenuti di base scaricabili direttamente da Steam, il team ha rilasciato anche il CyberSec Pack al modico costo di 4,99€ di cui parleremo a breve.

Sul versante dei contenuti gratuiti, per coloro che posseggono il gioco di base sarà possibile scaricare il Winter Pack.

Quest’ultimo contiene oggetti di gioco niente male. Al suo interno possiamo trovare nuovi capi d’abbigliamento, una nuova granata ed altri contenuti dedicati interamente alla stagione invernale. Il titolo non è nuovo al rilascio di nuovi contenuti in seguito alle festività, difatti ricordiamo che il team ha rilasciato anche nel mese di Ottobre l’Halloween Pack.

Oggi parleremo invece del DLC acquistabile al prezzo di 4.99€, ovvero il CyberSec Pack. I nuovi contenuti per questo deal sono molteplici, ma in particolare avremo a disposizione due nuove armi: il NEWT Grenade Launcher ed il RECOIL Ballistic Burst Rifle. Quest’ultime verranno accompagnate da un nuovo consumabile, la granata a grappolo GR00P Cluster. Sul versante delle armature, avremo a disposizione ben quattro pezzi nuovi di zecca: la Boomblock Vest, la Boomblock Shin Protect, la Boomblock Scalp e la Boomblock H-HD. Oltre all’armatura completa, questo pack di espansione prevede anche due copricapo, uno per protezione media e un altro per protezione avanzata.

Di sicuro si tratta di un’ottima aggiunta ad un titolo che, come abbiamo visto già per la nostra recensione, ha mostrato di avere del potenziale.