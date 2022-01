Project Suerte: Xbox sta lavorando ad un gioco in “stile Monster Hunter”

Annunci

Xbox sta lavorando ad un gioco in esclusiva ispirato a Monster Hunter

Xbox Game Studios avrebbe un nuovo importante progetto in cantiere, sviluppato in esclusiva per le console Xbox e PC. Si tratterebbe di un progetto largamente ispirato alla formula di Monster Hunter, realizzato in collaborazione con lo studio Certain Affinity, dal nome in codice “Project Suerte”.

A svelare l’esistenza del progetto è stato sia il podcast Grubbsnax che Windows Central, con quest’ultimo che suggerisce che il gioco probabilmente presenterà “grandi battaglie con mostri e un gameplay multiplayer”.

Presumibilmente lo sviluppo sarebbe iniziato già nel 2020 e si prevede un reveal per il 2023, con una data di rilascio nel 2024.

Certain Affinity non è estraneo alla collaborazione con Microsoft, avendo lavorato come studio di supporto su vari titoli del franchise di Halo (incluso Halo Infinite), e lo sviluppatore è anche noto per il suo lavoro sulla serie Call of Duty.

Fonte: PureXbox