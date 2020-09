I giochi di auto più conosciuti di sempre

Annunci

Nel mondo dell’intrattenimento videoludico un ruolo principale spetta sicuramente ai giochi di auto. Non si possono fare a meno infatti di ricordare le più importanti serie videoludiche di simulatori di guida, che, soprattutto a partire dagli anni ’90, hanno fatto appassionare molti utenti.

I giochi di questo genere si basano su una simulazione, che ha l’obiettivo in generale di trasmettere le sensazioni che si provano al volante, sui diversi percorsi che si possono fare.

Gli effetti risultano molto coinvolgenti e ci fanno apprezzare ancora di più il mondo delle auto, davvero ricco di sfaccettature differenti. Ma quali sono i migliori simulatori di auto che possono essere ricordati nel tempo? Scopriamo i più noti.

Gran Turismo

I giochi di auto si possono dividere in due grandi categorie, quelli in cui i giocatori sono impegnati nella manutenzione di un veicolo, curando tutti gli elementi più importanti a livello meccanico, e un’altra tipologia che invece si basa essenzialmente più sulla guida.

Ricordiamo che anche la manutenzione dell’automobile reale costituisce un’operazione molto importante, intervenendo su tutti gli elementi, come per esempio i dischi freno o gli altri parametri meccanici, se necessario anche acquistando i pezzi di ricambio che sono disponibili anche online.

Tornando ai videogiochi di auto, fra quelli di simulazione di guida possiamo per esempio ricordare Gran Turismo, che è noto anche con la sigla GT. Il gioco in questione è stato lanciato da una casa di produzione giapponese nel 1998. Subito è riuscito a conquistare tutti gli appassionati del genere. Il suo punto di forza deriva soprattutto dal fatto che i giocatori possono scegliere fra due modalità, che sono Arcade o Gran Turismo.

Con la prima modalità si possono sfidare gli altri piloti con auto reali su vari circuiti. La modalità Gran Turismo, invece, permette al giocatore che impersona un pilota alle prime armi di fare carriera, per migliorare attraverso il superamento di varie prove di abilità.

Need for Speed

La serie Need for Speed è stata lanciata nel 1994. La casa di produzione è Electronic Arts. Anche per il nome la serie videoludica in questione si ispira in tutto e per tutto al film Top Gun.

Sono state pubblicate 26 versioni differenti di questo gioco. In ogni caso l’argomento principale non cambia, infatti si tratta sempre di tentare diverse gare su vari circuiti.

A volte l’elemento del colpo di scena è rappresentato da dei coinvolgenti inseguimenti. Secondo i dati forniti anche dalla casa di produzione statunitense, Need for Speed si caratterizzerebbe come il gioco di corse più venduto di sempre.

Colin McRae Rally

Un’altra serie fra i giochi di simulazione di guida, molto importante da ricordare, è Colin McRae Rally. Questi giochi, prodotti da Codemasters, si basano essenzialmente proprio dedicandosi completamente al rally.

Il nome della serie deriva dal pilota scozzese Colin Steele McRae, che è stato il pilota più giovane di sempre che ha vinto il titolo mondiale.

Una caratteristica tipica del gioco è quella di rendere molto realistica la simulazione, prestando attenzione ad una serie di particolari che hanno l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati.

La prima serie è stata distribuita nel 1998. Le ultime due serie cambiano il nome, infatti si chiamano rispettivamente DiRT 3 e DiRT Showdown.

TOCA

Sempre Codemasters è la casa di produzione di un altro gioco di auto molto conosciuto. Si tratta di TOCA. La sua prima versione è stata lanciata nel 1997 e si caratterizzava come un videogioco basato principalmente sulle auto touring.

Nel 2006 TOCA è diventato Race Driver e nel 2013 Grid. A poco a poco il suo raggio di azione è stato ampliato, aprendosi anche a simulazioni che coinvolgono anche altri tipi di automobili.