Xbox Live Gold: annunciati i giochi gratis di dicembre 2020

Grazie alla Double Fine Productions di Tim Schafer ora potrai esplorare un mondo dall’atmosfera vintage abitato da matrioske russe viventi. Salterai dentro oltre 100 bambole diverse e userai le loro abilità speciali per risolvere e affrontare una grande varietà di enigmi e sfide. Gioca nei panni di Charlie Blackmore, la matrioska russa più piccola al mondo, e fatti trascinare in quest’avventura per salvare la sua famiglia dal malvagio industriale conosciuto come “il Barone”.