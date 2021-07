WitcherCon: la versione next gen di The Witcher 3 arriverà nel 2021, avrà contenuti basati sulla serie Netflix

Annunci

The Witcher 3 si rifarà il look entro il 2021 per le console di nuova generazione

In occasione del WitcherCon, CD Projekt Red ha condiviso i primi dettagli sulla versione next gen di The Witcher 3, di cui è stato confermato il debutto entro la fine del 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Questa nuova versione del gioco, che sarà disponibile come upgrade gratuito per i possessori delle vecchie versioni, avrà importanti revisioni di natura tecnica: implementazione del Ray Tracing, un comparto grafico rivisto, caricamenti rapidi, tutte le precedenti espansioni e anche nuovi DLC basati sulla serie TV di The Witcher prodotta da Netflix.

Per l’occasione CD Projekt ha condiviso anche la box art ufficiale, che presenta un look rinnovato anche per il protagonista Geralt, il cui volto sembra sia stato rivisto per essere più simile al look di Henry Cavill.