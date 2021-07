Dead Space: il remake è ufficiale, riprenderà gli elementi della trilogia originale e avrà l’audio 3D

Durante l’EA Play, Electronic Arts ha svelato ufficialmente il remake di Dead Space per le piattaforme di nuova generazione, Playstation 5, Xbox Series X e PC. A sviluppare questo remake sarà Motive, studio interno che ha recentemente lavorato a Star Wars: Squadrons.

Il progetto nasce come un rebuilding del primo Dead Space e sarà realizzato con il motore Frostbite di DICE, con l’obiettivo di garantire una resa visiva realistica che possa sfruttare le console di nuova generazione.

EA Motive ha già voluto precisare alcuni dettagli importanti sul progetto: sarà un gioco offline, single player e non avrà microtransazioni.

Philippe Ducharme e il creative director Roman Campos-Oriola hanno dichiarato:

Siamo partiti dal level design originale del primo Dead Space. La cosa divertente è che si possono vedere le diverse iterazioni su cui il team aveva lavorato prima del lancio. Nel primo capitolo, ci sono alcuni corridoi che volevano realizzare in un certo modo ma in cui si capisce che hanno dovuto cambiare idea per via dei limiti tecnologici o per altre ragioni.

Dal punto di vista della grafica, dei suoni, del gameplay, tutto in realtà, stiamo ricostruendo ogni asset da zero. Non stiamo facendo un mero porting, non stiamo alzando la risoluzione delle texture o aggiungendo più poligoni ai modelli; stiamo ricostruendo ogni elemento, rifacendo le animazioni, eccetera eccetera.