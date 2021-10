Super Robot Wars 30: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo capitolo della serie

Annunci

Super Robot Wars 30 arriverà questa settimana sul mercato

Super Robot Wars 30, titolo di stampo celebrativo che festeggerà il traguardo del 30 anni di attività conseguiti da questo proficuo brand di strategici RPG basati sulle licenza dei mecha giapponesi, arriverà ufficialmente sul mercato il 28 ottobre in Asia, Giappone, Nord America ed Europa.

In occidente il titolo arriverà solo su PC via Steam (localizzato in lingua linglese), mentre in Asia e Giappone quest’ultima sarà affiancata anche dalle release su PS4 e Nintendo Switch.

Ecco le serie coinvolte in questo nuovo progetto (quelle con l’asterisco rappresentano le new entry assolute):

Super Electromagnetic Robot Combattler V

Mazinger Z: Infinity

Mobile Suit Zeta Gundam

Z-MSV (UO)

The King of Braves Gaogaigar Final (UO)

Shin Getter Change! The Last Day Of The World

Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack

M-MSV (UO)

Code Geass: Lelouch of the Rebellion III — Glorification * (UO)

Code Geass: Lelouch of the Re;surrection

First Gundam (UO)

L-Gaim

Rayearth

Gun Sword

Gundam Narrative

V Gundam

Majestic Prince

Knight’s & Magic *

Mazinkaiser Infinitism * (UO)

J-Decker *

Gridman *

Gaogaigar vs Betterman *

Ryusei in the SRX, Masaki in Cybaster (bonus per i preorder)

Un nuovo sistema di gioco non lineare

SRW 30 è un gioco non lineare che offre al giocatore la possibilità di scegliere le missioni sulla mappa. Le unità che si ottengono sono sempre le stesse, ma l’ottenimento muterà a seconda dell’ordine con sui si deciderà di affrontare le varie missioni proposte. Ci saranno anche delle missioni secondarie che permetteranno di accumulare ulteriore denaro e punti esperienza. Il gioco presenta inoltre una modalità di battaglia automatica per semplificare anche il grinding delle risorse, sebbene non utilizzi automaticamente alcuni elementi del combat system come gli Spiriti. Il giocatore ha la possibilità di tralasciare le missioni secondarie e concentrarsi solo sulle attività principali.

Il Season Pass di Super Robot Wars 30

Super Robot Wars 30 sarà il primo capitolo della serie ad avere un massiccio Season Pass che aggiungerà ulteriori unità giocabili. Saranno disponibili due pacchetti DLC, che aggiungeranno nove unità e 13 nuove missioni in ciascun pacchetto. Le nuove missioni tuttavia non avranno elementi narrativi inediti; tra le unità ospiti ci saranno anche due mecha provenienti dalle serie Super Robot Wars OG per un totale di quattro.

Verrà rilasciato anche un pacchetto contenente ben 15 DLC che invece espanderanno la storia con nuove missioni e dialoghi scritti da zero. Queste “fasi bonus” saranno giocabili durante gli intermezzi della storia regolare, proprio come avvenuto nei precedenti SRW V, X, e T.

Ecco al momento le serie che saranno incluse nel primo DLC di unità aggiuntive:

Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack – Beltorchika’s Children

Sakura Wars series

Super Electromagnetic Machine Voltes V

Super Robot Wars OG series

La demo di Super Robot Wars 30

La demo di Super Robot Wars 30 è già disponibile per PlayStation 4 (Giappone, Hong Kong, ecc.) e Switch (Giappone) in Giappone e Asia. I giocatori possono scegliere tra i percorsi Spazio e Terra e giocare fino al Capitolo 4, con un bonus speciale di ringraziamento per aver giocato e un bonus ulteriore portando a termine i quattro capitoli disponibili. I dati di salvataggio della demo, con annesse ricompense potranno successivamente essere trasferiti nel gioco finale.