Xbox Series X|S: al lancio sarà disponibile Apple TV+!

Annunci

Apple TV+ sarà disponibile al lancio di Xbox Series X|S

Microsoft ha confermato ufficialmente che al lancio di Xbox Series X e Series S previsto per il 10 novembre, gli utenti potranno accedere immediatamente a tutti i principali servizi streaming.

La novità più importante però riguarda l’arrivo di Apple TV+, il cui arrivo è stato già confermato anche su PlayStation 5 e PlayStation 4 nelle scorse settimane. In questo caso quindi, l’applicazione del servizio streaming di Apple non sarà disponibile solo sulle nuove console di casa Microsoft, ma anche su Xbox One e Xbox One X.

E’ importante ribadire che l’annuncio menziona anche tutta una serie di servizi che non saranno disponibili in tutti i paesi. Ecco la lista: Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket.

Apple TV+ ha un costo mensile di 4,99 euro e propone un catalogo di contenuti originali, a cui si possono affiancare anche dei canali aggiuntivi per un sopraprezzo sul prezzo.

Fonte: PureXbox